Подмосковье 04 апреля 2023, 14:02 Строительство еще 25 жилых и коммерческих зданий одобрили в Подмосковье Застройщик ГК "Гранель"

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Разрешение на строительство получили еще четыре жилых и 21 нежилое здание в Подмосковье. Это объекты в Красногорске, Ленинском, Балашихе, Королеве и других округах.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, будут построены дома на 1637 квартир в ЖК «Ильинойс» в Красногорске, на 367 — в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе, на 216 — в ЖК «Героев» в Балашихе и на 119 — в ЖК «Театральный парк» в Королеве.

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Кроме того, в Солнечногорске появится новый склад, в Королеве — детский сад, в Серпухове — сельхозрынок.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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