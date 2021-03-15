Строительство долгостроя ««Новый Раменкий» завершилось в Подмосковье

В Центральном Федеральном Округе решилась судьба двух долгостроев: ЖК «Метелица» и ЖК «Новый Раменский». На это повлияли судебные иски от Главгосстройнадзора.

Почти 70 миллионов рублей вернет застройщик в строительство ЖК «Метелица» в Истре благодаря Главгосстройнадзору. Исковое заявление удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Теперь застройщик обязан вернуть деньги, использованные по нецелевому назначению в при строительстве. Об этом со ссылкой на начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В рамках выездной проверки использования средств дольщиков, мы выявили нецелевое использование почти 70 миллионов рублей. ООО „Форт Капитал Групп“ было выдано предписание об устранении. За неисполнение застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности», — пояснил Артур Гарибян.

В декабре 2020 года надзорное ведомство обратилось в суд, иск удовлетворили. Деньги вернутся в строительство, что позволит восстановить права 160 дольщиков.

В ведомстве напомнили, что к строительству 14 двухэтажных жилых домов ООО «Форт Капитал Групп» приступил в конце 2013 года. Ввод домов в эксплуатацию был запланирован на конец 2014 года. Однако в результате деятельности бывшего руководства, строительство было приостановлено. Следственный отдел Истры возбудил уголовное дело, которое в настоящее время в производстве.

История с еще одним долгостроем разрешилась в Раменском. Строительство проблемного дома в ЖК «Новый Раменский» завершили. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проблемному дому. Многоквартирный 21-этажный жилой дом, расположенный на Северном шоссе, получил заключение о соответствии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Строительство объекта началось в 2013 году. Первый договор долевого участия застройщиком ООО «ГарантияСтройИнвест» был заключен в 2014, уже в 2016 должна была состояться передача квартир дольщикам, однако из-за возникших финансовых трудностей у застройщика строительство дома осуществлялось крайне медленно.

Главгосстройнадзор взял объект на особый контроль, дом № 10 был признан проблемным, в связи с банкротством застройщика. С 2017 года обязательства по завершению строительства взял на себя новый инвестор — ООО «ФСК Лидер».

После привлечения инвестора работы возобновились при скорректированном графике. Все это время Главгосстройнадзор держал объект на контроле — проводились встречи с застройщиком и жителями. В марте 2021 Главгосстройнадзор завершил на объекте итоговую проверку, по ее результатам застройщику было выдано заключение о соответствии, рассказал начальник Главгостройнадзора Артур Гарибян.

Своих квартир ждут более 600 дольщиков.