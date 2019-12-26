Дольщикам ЖК «Раменский» начали выдавать ключи. Квартиры получат более 600 человек

Дольщики ЖК «Раменский» дождались своих квартир. Сегодня в Министерстве жилищной политики Московской области состоялось вручение ключей первым восьми семьям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Три корпуса ЖК «Раменский» — № 12, 13 и 21 — введены в эксплуатацию. Таким образом, обеспечены права 608 участников долевого строительства.

Возведение домов ЖК «Раменский» началось в 2014 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, но из-за отсутствия финансирования у застройщика ООО «ГарантияСтройИнвест» работы велись медленными темпами.

Для завершения строительства жилого комплекса «Раменский» в 2017 году подмосковные власти нашли инвестора — ГК ФСК.

«Началась процедура выдачи ключей гражданам трех корпусов ЖК „Раменский“. В следующем году будет полностью завершено строительство этого жилого комплекса — шести корпусов, в которых будут восстановлены права 1267 граждан», − рассказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

По словам первого заместителя главы администрации городского округа Раменский Олега Плынова, проблема решалась около двух лет совместно с правительством региона и администрацей округа. «Компания ГК ФСК сработала замечательно, без задержек. Наша задача: совместно по „дорожной карте“ достроить территорию и создать уют для жителей нашего города», − подчеркнул Олег Плынов.

Директор проектов ГК ФСК Иван Бажин сделал акцент на том, что завершить строительство было непросто, но благодаря поддержке правительства региона это удалось. Иван Бажин также поблагодарил администрацию и граждан за активную позицию и сбалансированную поддержку. «Мы свои обещания выполняем», − констатировал директор проектов ГК ФСК.

Юлия и Владимир Соломатины приобрели квартиру в ЖК «Раменское» пять лет назад, как они думали, на последней стадии готовности. Но строительство остановилось. «Сейчас мы очень счастливы! Не ожидали, что его введут до Нового года, отличный подарок! Огромное спасибо застройщику и властям региона», − сказали Юлия и Владимир.