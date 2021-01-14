Почти 20 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи в 2020 году

За 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики получили 19,5 тысячи ключей. В эксплуатацию ввели несколько крупных ЖК — люди ждали свои квартиры по пять лет. Кроме того, дольщикам начали выплачивать денежные компенсации. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в интервью «360».

«В январе 2020 года Андрей Воробьев дал конкретное поручение — выдать ключи 15,5 тысячи дольщиков. Хочу сказать, что в конце 2020 года, 31 декабря, мы вручили последние ключи, и итог 2020-го года — это 19,5 тысячи ключей. Это хороший показатель, он выше, чем показатель прошлого года — в 2019 году мы выдали 19 тысяч ключей», — отметила она.

Федотова уточнила, что свои квартиры получили дольщики, которые более пяти лет ждали свои квартиры. Она подробно рассказала о нескольких таких объектах — их ввели в эксплуатацию в 2020 году.

"Это прежде всего ЖК «Белая дача» в Котельниках — пять лет ждали своих квартир, это жилой комплекс «Новое Раменское» в Раменском, достаточно большой комплекс, огромный. Там почти тысяча дольщиков получили свои ключи, тоже ждали их пять лет. Это ЖК «Ногинск» и ЖК «Купавино», Богородский городской округ, где в общей сложности 500 дольщиков в этих двух ЖК получили свои ключи», — отметила она.

Министр уточнила, что было много всевозможных мероприятий, направленных на то, чтобы ввод в эксплуатацию состоялся: ввели дополнительное финансирование, несколько раз меняли инвестора, пересчитывали сметы. Это дало свои результаты: в декабре люди получили долгожданные квартиры, запланировали в них ремонты, дали интервью и делились своими радостями.

Федотова добавила, что кроме получения ключей, обеспечение прав обманутых дольщиков связаны и с возвратом и компенсацией денежных средств, которые использовали недобросовестные застройщики.

«Безусловно, хочется сказать прежде всего о том объекте, выплаты по которому начаты в конце прошлого года. Это объект в Королеве, там 330 граждан, которые ждали, и данный механизм был возможен к реализации посредством финансирования — как со стороны Московской области, так и со стороны Федерации через фонд РФ», — отметила она.

При этом министр подчеркнула, что использование средств инвесторов и их инициатива в связи с введением счетов-эскроу на сегодняшний день возможна только после того, как застройщик получает прибыль — когда жилой дом введут в в эксплуатацию.

«С учетом количества проблемных объектов Московской области, задача № 1 — все-таки решить все эти проблемные объекты и предоставить ключи дольщикам. Поэтому тот порядок, который на сегодняшний день существует и позволяет использовать денежные средства бюджета и России, и субъекта, я думаю, простимулирует все строительства и все выплаты, и в короткие сроки даст решить проблему, в том числе и в Московской области», — рассказала она.

Федотова уточнила, что Подмосковье работает с Фондом с 2018 года, сотрудничать с ним начали для решения проблем обманутых дольщиков группы компаний «Урбан». В 2018, 2019 и начале 2020 года финансирование делилось по долям: 50 на 50 Россия и Московская область, при этом социальные объекты шли за счет бюджета Подмосковья.

«Сегодня правительство РФ приняло решение об изменении долит софинансирования и включении в общий объем финансирования в том числе и финансирования социальных объектов», — отметила она.

Финансирование из регионального бюджета будет осуществляться в соответствии с законом о бюджете. Власти уже выделили на фонд общий объем 2020 года — 21,8 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на «Урбан».

«Поэтому финансирование есть, работаем дальше с фондом и осуществляем всю работу», — заключила она.