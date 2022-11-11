Подмосковье 11 ноября 2022, 16:07 Строительство детского сада в ЖК «Героев» завершили в Балашихе

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Детский сад на 250 человек в жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха готов к встрече с воспитанниками. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

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Сад построила компания «Главстрой Регионы», которая занимается комплексным развитием территории ЖК «Героев».

Площадь трехэтажного здания составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Здесь находятся группы со спальнями, медицинский блок, методический кабинет, залы для занятий музыкой и физкультурой. На улице у детского сада расположили спортивную площадку и пять игровых зон.

Еще один новый детский сад в Балашихе появится в ЖК «Пехра» в 2023 году. Застройщик также возводит объект за счет собственных средств.

Ранее стало известно, что проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.