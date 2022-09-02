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Подмосковье

02 сентября 2022, 15:07

Подмосковные строители восстановили 10 школ в ДНР

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Подмосковные строители отремонтировали 10 школ в ДНР к началу нового учебного года. Они устранили последствия взрывов, восстановили фасады, окна, двери, крыши.

Во все школы, отремонтированные специалистами Подмосковья, дети пришли учиться уже 1 сентября, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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Отдельные ремонтные работы еще продолжаются, но они не мешают учебному процессу и будут завершены 5 и 12 сентября

Евгений Хромушин.

Подмосковные строители приводят в порядок свыше 353 социальных объектов в Мариуполе, более 100 — в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.

Это школы, детские сады, дороги, больницы, мосты и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школы региона примут свыше трех тысяч детей из Донбасса.

Школы

ДНР

Ремонтные работы

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