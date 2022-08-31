Свыше трех тысяч детей из Донбасса пойдут 1 сентября в школы региона. О том, как будет организован их прием, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Здесь нет проблем с экзаменами или еще с какими-то барьерами. Мы ребят ждем, родители подбирают школы, и, я уверен, все будет гостеприимно и добродушно в отношении этих ребят, которые очень много что видели в этой жизни, очень многое для своего возраста», — сказал губернатор.

Он сообщил, что для приема нужен стандартный набор документов: свидетельство о рождении, регистрации и паспорт родителя.

Вот и все — три документа. Причем это можно сделать дистанционно, через региональный портал госуслуг. То есть не нужно ходить Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье 46 школ после ремонта и строительства. Некоторые учреждения откроются позже, 15 октября.