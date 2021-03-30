Стрелок из Новых Вешек устроил взрыв во время штурма

Открывший стрельбу по силовикам в Новых Вешках мужчина оказал сопротивление во время штурма дома. Он устроил взрыв, сообщил источник «360».

«Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается», — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Днем 30 марта в поселок Новые Вешки в Мытищах приехали силовики, чтобы проверить мужчину на причастность к незаконному хранению оружия. Он забаррикадировался в доме, бросил в окно гранаты и открыл огонь.

Ранее СМИ сообщили, что злоумышленника задержали, но позже источник «360» опроверг эту информацию. Подмосковные следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».