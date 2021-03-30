Источник опроверг задержание стрелка в Новых Вешках. Над домом преступника черный дым

Источник «360» опроверг сообщения СМИ о задержании стрелка в Новых Вешках. Над его участком поднялся черный дым. Собеседник уточнил, что он от гранаты, брошенной забаррикадировавшимся мужчиной.

Ранее СМИ сообщили, что забаррикадировавшегося в доме в Подмосковье задержали.

30 марта сотрудники ФСБ и полиция приехали к мужчине 1960 года в поселок Новые Вешки в Мытищах, чтобы проверить его на причастность к незаконному хранению оружия. Как только они зашли на участок, из окна вылетели две гранаты и раздалась стрельба.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал «360», что дом стрелка из Новых Вешек начали штурмовать. В помещении вместе с ним сначала были его родственники. Он отпустил женщину и ребенка и оставил зятя.

По предварительным данным, погибших и раненых во время стрельбы нет.