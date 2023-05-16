Подмосковье 16 мая 2023, 12:56 Стоматологическая поликлиника появится на Строительной улице в Видном

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Стоматологическую поликлинику откроют в Видном на Строительной улице. Работы проверили инспекторы технадзора.

Как сообщили в МинЖКХ области, весной на объекте построили помещения под поликлинику, устроили стяжки и подготовили пол, перегородки, провели штукатурные работы. По словам главы ведомства Антона Велиховского, сейчас готовность здания составляет 20%.

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«Специалисты технадзора продолжают контролировать работы по монтажу кровли Видновской стоматологии, устройству перегородок, стяжке пола цокольного этажа, монтажу монолитных участков, электромонтажные работы, грунтовке металлических поверхностей, пробивке отверстий под инженерные коммуникации, устройству лесов и фасада, а также производятся работы по усилению оконных проемов и монтажу оконных блоков», — сказал он.

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