Подмосковье 24 апреля 2023, 19:22 Стоимость проезда изменится в некоторых электричках Подмосковья в майские праздники ОА"Центральная ППК"

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Стоимость проезда в некоторых электричках изменится в Подмосковье во время майских праздников. Ее скорректируют на фирменных экспрессах, движущихся между Москвой и Дубной, с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая.

Тарифы праздничных дней будут указаны на сайте ЦППК. Расписание можно узнать на сайте компании, а также ж/д станциях и в мобильном приложении.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».