Подмосковье 09 января 2024, 13:31 «Стеснение опасно». Воробьев призвал не скрывать коммунальные проблемы в округах Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании призвал зампредов честно сообщать ему о коммунальных проблемах на разных территориях. По его словам, умалчивание в данном случае опасно.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы не стесняетесь меня и коллег сразу информировать. Стеснение здесь — это очень опасное увлечение, умалчивание проблемы. Очень надеюсь, что каждый услышит. Если какие-то заметные по количеству и характеру аварии, пожалуйста информируйте», — отреагировал Воробьев на доклад главы Воскресенска Алексея Малкина.

Реклама

Губернатор добавил, что команда и необходимые ресурсы для устранения проблем у властей есть.

Алексей Малкин рассказал об отоплении в учреждениях здравоохранения Воскресенска. Он сообщил, что температура воздуха в больнице № 2 на улице Гражданской в пределах нормы, однако котельная старая и нуждается в модернизации.

«С министром энергетики [Александром] Самариным мы вчера полностью обследовали систему в больнице № 2. <…> Благодаря министру приехало Мособлэнерго, мы доставили обогреватели, проверили котельную, провели совещание с Газпромтеплоэнерго по сдвигу концессии с 2025 — на 2024 год», — доложил Малкин.

Он добавил, что ситуация с котельной «сложная», но пообещал «держать удар». Андрей Воробьев поинтересовался, какая помощь нужна. Глава Воскресенска ответил, что находится в контакте с Самариным и вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным и они «помогают при необходимости».

Крупная коммунальная авария на праздниках оставила без отопления многие дома в микрорайоне Климовск в Подольске. Сейчас проблему активно решают. К вечеру 8 января тепло вернули в 69 многоэтажек. Губернатор Воробьев поблагодарил всех, кто помог ликвидировать последствия аварии.