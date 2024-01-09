Важное 09 января 2024, 01:08 Подачу тепла восстановили в 69 пострадавших домах Климовска

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Очередную встречу с жителями Климовска провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с командой. Главной темой беседы стало возвращение тепла в дома после коммунальной аварии, а также проблема передачи котельной в муниципальное управление.

Котельную в Климовске отремонтируют

На данный момент из 173 пострадавших от аварии домов подачу тепла восстановили в 69 МКД, из них полностью теплоснабжение восстановили в 36 домах. Губернатор отметил, что есть позитивные сдвиги, и во время встречи идет подключение оставшихся домов. Всего в работе задействовано 200 бригад. Около домов, куда тепло уже дошло, продолжают дежурить аварийные бригады.

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«Сегодня ночью — завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки», — обратился к горожанам вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Более 50 бригад занимаются проблемами с электричеством и электрощитами. Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев пояснил, что отопление в дома подается не на полную мощность, нормативных показателей планируют достичь 9 января.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

На беспокойство жителей, что подобные ситуации могут повториться, Воробьев ответил, что котельная передана муниципалитету, ее отремонтируют. Глава региона поблагодарил силовой блок за помощь.

«Сегодня котельная передана нам в управление. <…> Мы, конечно, стучались в эту дверь, стучались неоднократно, но безуспешно. Сейчас, учитывая ситуацию, которая сложилась, котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи», — сообщил губернатор.

Программа по восстановлению пострадавших территорий

Участники встречи выразили беспокойство, как будут устранять последствия аварии, во многих МКД затопило подвалы. Воробьев пояснил, что в городе создана специальная управляющая компания.

«Скоро в Климовске начнет работу специальное выделенное подразделение со штатом слесарей, электриков, техники, потому что жители каждого двора, в который я сегодня заходил, мне говорили, что недостаточно рабочего персонала. <…> Я дал поручение подготовить программу по восстановлению территорий, которые вас всех, как и меня, беспокоят», — отметил губернатор.

Причиной коммунального коллапса в Климовске стала авария на котельной, которая обеспечивает город теплом. Она расположена на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», сотрудники которого не смогли справиться с ситуацией.