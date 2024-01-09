Подмосковье 09 января 2024, 12:50 Воробьев поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий аварии в Климовске Воробьев поблагодарил тех, кто помог устранить последствия аварии в Климовске Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог в устранении последствий коммунальной аварии в микрорайоне Климовск в Подольске. Выступая на первом в 2024 году заседании с зампредами, глава региона отметил, что особую помощь оказала Москва.

«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь. <…> Мэр и службы нам помогли с самым большим объемом подстанций и бригад, которые и сегодня продолжают работать практически круглосуточном режиме. Учитывая ситуацию, сейчас мы ликвидируем последствия аварии», — рассказал Воробьев.

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Он добавил, что подмосковные муниципальные службы проделали большую работу, даже при том, что они «не всегда оснащены».

Губернатор признал, что устранение последствий ЧП «идет тяжело», поскольку нельзя подавать большое давление в связи с ветхостью сетей.

«Из-за этого не можем подавать высокую температуру. Осторожной поступью мы, наверное, с 5 января, как запустили котел, занимаемся этой работой», — пояснил Андрей Воробьев.

По данным на 8 января, тепло вернули в 69 многоэтажек в Климовске.