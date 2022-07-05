Стела «Город трудовой доблести» появится в Ступине к концу лета

В Ступине приступили к установке стелы «Город трудовой доблести». Работы планируют завершить до конца августа, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

«В сентябре прошлого года городу Ступино президентом России присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В честь присвоения нового статуса к концу августа планируем завершить установку памятной стелы. К работам приступили в середине июня. Стела станет символом присвоенного звания и увековечит память о трудовом подвиге ступинцев в годы Великой Отечественной войны», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект реализуют совместно с Российским Военно-историческим обществом, правительством Московской области и администрацией городского округа Ступино.

Стела «Город трудовой доблести» расположится на пешеходной зоне на улице Горького. Композиция будет состоять из 26-метровой стелы и двух пилонов. На поверхностях будут размещены элементы, которые расскажут о трудовом подвиге жителей Ступина в годы ВОВ.

Сейчас на объекте выполнены работы по устройству бетонной подготовки и бетонированию фундамента.

Торжественное открытие стелы планируют провести в День города Ступино, который будут отмечать 27 августа.

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