Сквер в деревне Давыдово станет современным местом отдыха

Благоустройство сквера в деревне Давыдово городского округа Орехово-Зуево продолжается. Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на объекте завершили уже четверть запланированных работ.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и готовят почву для газона и устройству траншеи для проведения сетей.

«На сегодняшний день работы здесь выполнены на 25%. Совсем скоро территория сквера превратится в современное пространство для отдыха с различными функциональными зонами», — рассказал Хайкин.

Дорожно-тропиночную сеть в сквере обновят, оборудуют спортивную и детскую площадки, перголы в зоне отдыха, а также высадят новые деревья: липу, клен и сирень. На территории появятся скамейки, урны, камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение. Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской сети» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какие парки и скверы Подмосковья благоустроят в этом году.