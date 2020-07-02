Ставку по поручительствам для бизнеса снизили до 0,5% в Подмосковье

«Ставка вознаграждения по таким поручительствам снижена до 0,5% годовых, а срок рассмотрения заявок сокращен до одного дня. Для реализации этой программы было выделено 26 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Предприниматели могут получить заем на льготных условиях и направить его на восстановление предприятий после пандемии: закупку сырья и оборудования», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Московский областной гарантийный фонд уже предоставил в этом году 64 поручительства на общую сумму 751,7 миллиона рублей. Это на 9,2% больше аналогичного показателя 2019 года.

Всего в текущем году гарантийный фонд получил из бюджета 251,5 млн рублей для предоставления поручительств по обязательствам малого и среднего бизнеса по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии и договорам лизинга.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года фонд снизил ставку вознаграждения за предоставление поручительства до 0,75% годовых от суммы поручительства для приоритетных направлений экономики и до 1% годовых для прочих, включая торговлю.

С момента введения пониженных ставок вознаграждения предоставлено 31 поручительство. Среди получателей — производственные компании, фермеры, предприятия торговли. Максимальный срок предоставления поручительства увеличен до 10 лет.

Дополнительную информацию о мерах поддержки предпринимателей Подмосковья можно узнать по телефону 0150 и на инвестиционном портале региона.