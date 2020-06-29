«Серьезный вызов». Андрей Воробьев рассказал о восстановлении экономики в Московской области

Восстановление экономики в Московской области после пандемии коронавируса — это серьезный вызов для региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ВКС с зампредами.

Серьезным вызовом является восстановление экономики, а значит — доходов бюджета, а значит — наших новых программ и реализации уже запланированных Андрей Воробьев.

Глава региона призвал инвестиционный блок предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса — малому, среднему, услугам, торговле, промышленности. Андрей Воробьев подчеркнул, что все обращения новых инвесторов необходимо удовлетворять в максимально короткие сроки.

«Подмосковье с развивающейся инфраструктурой — лучшее место для инвестиций. Но хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь», — заключил глава региона.

В Telegram-канале Андрея Воробьева уточнили, что стратегической задачей для Московской области остается исполнение национальных проектов — к примеру, 29 июня запустили самый большой участок ЦКАДа. Кроме того, в регионе продолжают строить детские сады и школы. Строительному блоку поручили набрать темп и закончить работу на этих объектах в установленные ранее сроки.