Возобновить работу и получить помощь. Подмосковный бизнес направил 2500 обращений в Мининвест за месяц
Например, в первый месяц лета предприниматели уточняли, как и куда понадобится подать уведомление о начале работы. Вместе с тем они спрашивали о доступных способах поддержки бизнеса.
Все обращения поступали через социальные сети ведомства или на горячую линию 0150. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Она отметила, что в июне количество обращений сократилось в полтора раза. Этому поспособствовала и работа онлайн-сервисов министерства.
На инвестиционном портале предприниматели получают всю актуальную информацию о мерах поддержки. А Telegram-бот „Бизнес-помощник в Подмосковье“ подберет решения, доступные для определенного вида деятельностиНаталья Егорова.
По словам министра, бизнесмены узнают про налоговые льготы, субсидирование, условия получения льготного финансирования и возмещение затрат.
Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу и после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики.
Сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.