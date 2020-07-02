    02 июля 2020, 11:26

    Возобновить работу и получить помощь. Подмосковный бизнес направил 2500 обращений в Мининвест за месяц

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные бизнесмены направили более 2,5 тысячи обращений в Мининвест за месяц. Чаще всего задавали вопросы о том, как возобновить работу организаций. Но в мае количество заявок было больше — 4437. А снизить за июнь число запросов позволила адресная рассылка о мерах поддержки.
    Возобновить работу и получить помощь. Подмосковный бизнес направил 2500 обращений в Мининвест за месяц

    Например, в первый месяц лета предприниматели уточняли, как и куда понадобится подать уведомление о начале работы. Вместе с тем они спрашивали о доступных способах поддержки бизнеса.

    Все обращения поступали через социальные сети ведомства или на горячую линию 0150. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

    Она отметила, что в июне количество обращений сократилось в полтора раза. Этому поспособствовала и работа онлайн-сервисов министерства.

    На инвестиционном портале предприниматели получают всю актуальную информацию о мерах поддержки. А Telegram-бот „Бизнес-помощник в Подмосковье“ подберет решения, доступные для определенного вида деятельности

    Наталья Егорова.

    По словам министра, бизнесмены узнают про налоговые льготы, субсидирование, условия получения льготного финансирования и возмещение затрат.

    Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу и после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики.

    Сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.