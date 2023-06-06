Подмосковье 06 июня 2023, 12:05 Стационар больницы капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве в начале 2024 года Министерство ЖКХ МО

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Капитальный ремонт стационара больницы продолжается в Орехово-Зуеве. Он расположен на улице Барышникова. Работы стартовали весной этого года и завершатся в начале следующего.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, все этапы работ сопровождать дают специалисты технадзора.

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Капитальный ремонт начался в марте. Здание было построено в 1905 году и давно нуждалась в обновлении. Сейчас там завершили демонтажные работы полов и окон.

«На данный момент эксперты технадзора контролируют работы по демонтажу откосов, зачистки балок перекрытий перед покраской, демонтажу штукатурки стен и уборка помещений перед заливкой стяжки пола. Общая строительная готовность объекта составляет 10%», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

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