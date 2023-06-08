Подмосковье 08 июня 2023, 16:24 Стационар больницы имени Розанова отремонтируют в Пушкино в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Стационар Московской областной больницы имени профессора Розанова отремонтируют в Пушкино. Работы планируют завершить до конца следующего года.

Здание был построено в 1963 году. Там располагались первичное сосудистое отделение, а также отделения кардиологии, нейрохирургии, хирургии, травматологии и реанимация. По словам первого заместителя председателя проезд Подмосковья Светланы Стригунковой, на проведение работ направили более 660 миллионов рублей.

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«Мы получали большой запрос от жителей на проведение ремонтных работ в стационарном корпусе Пушкинской больницы. Благодаря ремонту, в каждой палате будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов. Основная часть палат станет двух-трех местными, каждая будет оборудована санузлом с душевой, также установят новую медицинскую мебель», — сказала она.

На время работ отделения частично или полностью перевели в филиал в Ивантеевке. В старом здании продолжают работать реанимация и отделение интенсивной терапии, а также часть экстренной хирургии и травматология.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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