Подмосковье 18 мая 2023, 17:07 Стартовали поиски подрядчика для благоустройства лесопарка в Видном Фото из социальных сетей Парка культуры и отдыха г. Видное

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Видновский лесопарк благоустроят в Ленинском округе. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, в лесопарке создадут комфортные условия для жителей. Там установят павильоны, систему освещения, видеонаблюдение, лавки и урны, места для занятий спортом и отдыха, а также проведут озеленение.

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Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов региона и округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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