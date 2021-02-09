Школу № 16 в Орехово-Зуеве избавят от второй смены с марта. Она была здесь 43 года

Школа № 16 в Орехово-Зуеве получила дополнительный корпус — пристройку на 300 мест. В марте здесь начнут учиться начальные классы. Это разгрузит старое здание и впервые поможет убрать вторую смену раз и навсегда.

Такой возможности здесь ждали очень давно. Об этом родители детей рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву — он встретился с ними уже в новых стенах.

«Я знаю, что ваши дети тоже ходили во вторую смену. Это всегда нарушение ритма, потому что идеально, когда с утра ребенок в тонусе учится, а вы идете работать спокойно», — сказал Андрей Воробьев.

Но уже с 1 марта второй смены здесь не останется. Сегодня школа № 16 — одна из самых больших в Орехово-Зуеве и единственная в Мадонском микрорайоне. В ней учатся не менее 1,2 тысячи ребят, уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

В старой школе с первого дня ее постройки все 43 года была вторая смена. Но с 1 марта здесь, в центральном микрорайоне Орехово-Зуева, уже не станет второй смены Ирина Каклюгина.

В пристройке подготовили 12 учебных классов, кабинет музыки, лаборатории и мастерские. Создали и игровую зону. Внутренний дворик школы благоустроили.

Территорию озеленили. Рядом с корпусом установили детские и спортивные площадки на резиновом покрытии.

«Территория вокруг школы будет открытой. И местные жители смогут использовать ее вечером для прогулок, занятий спортом», — добавила Ирина Каклюгина.

А каждый кабинет здесь оснастили современной интерактивной доской. Предусмотрели и современный компьютерный класс. Там ребята смогут посещать кружки по программированию.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что сегодня одна из самых важных задач — реализовывать такие проекты досрочно. Он уже поставил такую задачу перед специалистами.

Важная задача — научиться строить досрочно и качественно, а не чуть позже, чем в срок. Наши строители научились, материалы современные. Я поставил задачу строительному блоку, чтобы объекты завершали досрочно Андрей Воробьев.

Уже к концу года в Московской области построят 36 современных школ. Их оснастят по последнему слову техники.