С 1 августа льготники пяти округов Подмосковья смогут ездить на коммерческом транспорте бесплатно. Позднее эту программу могут расширить на всю Московскую область. Об этом рассказал «360» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что эту тему не раз обсуждали. За последние две недели обсуждения стали более активными, из разных округов Московской области начали собирать просьбы и предложения по этому вопросу. Больше всего обратной связи получили из пяти округов.

Брынцалов отметил, что на основании этого обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и предложил провести пилотный проект в этих округах.

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«Невозможность проезда на коммерческом транспорте льготной категории граждан касается 3,5 миллиона человек на территории Московской области. Мы выявили пять точек — Чехов, Ленинский городской округ, Люберцы, Одинцово и Наро-Фоминск — с тем, чтобы на территории этих городов ввести с 1 августа льготный проезд. Дать возможность более 800 жителей этих городов уже сейчас отработать более 800 маршрутов», — отметил он.

Пилотный проект также позволит властям региона принять окончательное решение при обсуждении бюджета следующего года. Они смогут понимать, сколько средств надо заложить на компенсацию проезда, чтобы учитывать проезд льготников на коммерческом транспорте на территории всей Московской области.

«Такое решение было принято, одобрено, поддержано губернатором. С 1 августа мы запускаем эту программу. Я уверен: она даст старт решению сложившейся ситуации с проездом льготников внутри Московской области, тех городов, в которых они живут. Я считаю, это важный и нужный шаг, который необходимо поддержать. Мы будем дальше работать с Министерством транспорта Московской области, с правительством, чтобы проект был реализован уже в следующем году», — уточнил он.

Все или ничего

Брынцалов пояснил, что поэтапного расширения программы не будет. В рамках пилота она начнет действовать на территории пяти городов, следующим этапом станет принятие решения сразу для всех городов Подмосковья. Его примут во время обсуждения регионального бюджета — для этого надо понимать, сколько средств надо заложить на компенсацию выпадающих доходов частникам и коммерческим предприятиям, которых много в регионе.

«Самое главное, чтобы это не наносило ущерб ни бюджету Московской области, ни коммерческим организациям, которые работают в нашем регионе», — заключил Брынцалов.