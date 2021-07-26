Жители Подмосковья, имеющие право на льготы, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах общественного транспорта Подмосковья. О старте пилотного проекта в нескольких округах рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании с зампредами.

«Сегодня будет объявлено о пилотном проекте, цель, смысл которого заключается в том, что человек, который имеет право на льготы, получит право в коммерческом маршруте также ехать бесплатно», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что задача разработать такую льготу была поставлена профильным ведомствам. За короткий срок удалось воплотить идею в жизнь. Пилотный проект запускают на ряде коммерческих маршрутов в пяти городских округах. В программе принимают участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. В этих муниципалитетах вопрос с льготным проездом на коммерческих маршрутах стоит острее всего. Программа стартует уже 1 августа.

Всего в рамках проекта больше 800 тысяч человек смогут пользоваться льготами и скидками на проезд на 145 коммерческих маршрутах. Право на бесплатный проезд имеют пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, отдельные категории детей. Со скидками смогут ездить школьники, студенты и владельцы карт «Стрелка» и «Тройка».

Не менее важной темой для жителей региона остается газификация домов. В рамках президентской программы голубое топливо проводят до участков бесплатно. Андрей Воробьев отметил, что важно доносить до людей, как проходит процедура газификации.

«Прошу и профильного министра, Александра Юрьевича, и „Мособлгаз“ не уставать эту коммуникацию осуществлять и показывать, где, кому, когда конкретно, какого качества услуга предоставлена. Мы уже заключили более 2,5 тысячи договоров. Я так понимаю, у нас чем дальше, тем больше идет количество заявок. Это очень приятно. Тем более мы оказываем комплексную услугу», — уточнил Андрей Воробьев.

На заседании с зампредами Андрей Воробьев напомнил, что к 1 сентября родители детей школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В регионе более миллиона семей, которые имеют право на получение денег.

Еще одной приятной новостью для родителей школьников стала отмена бумажных справок из больницы. В Подмосковье теперь не надо приносить бумагу от врача. Образовательные учреждения будут автоматически получать всю необходимую информацию из поликлиник.