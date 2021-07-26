Льготный проезд стал популярнее в Подмосковье. Кому положены скидки?

В пяти подмосковных округах запустят пилотный проект по льготному проезду на коммерческих маршрутах. Кто сможет воспользоваться скидками, во время заседания с зампредами Андрею Воробьеву рассказала Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас правом на льготный проезд обладают разные категории жителей. Воспользоваться им можно на автобусах «Мострансавто». Но у жителей возникают проблемы с коммерческими маршрутами.

«В Московской области 35% маршрутов являются коммерческими. При этом 3,5 миллиона человек — это 45% населения практически — не могут воспользоваться льготами и скидками на проезд. За четыре года рост запросов жителей на льготный проезд увеличился на 80%», — уточнила Кротова.

Она отметила, что новый проект позволит экономить на проезде пассажирам, которым доступны только коммерческие маршруты. Бесплатный проезд предоставят льготникам, скидку 50% получат школьники и студенты, выгоднее проезд станет и для пользователей карт «Стрелка» и «Тройка».

Всего в Московской области 2109 маршрутов, из них на 1,3 тысячи можно получить скидку, а вот на 747 маршрутах льгота не действует, так как они являются коммерческими.

«Если перевести все коммерческие маршруты на регулируемый тариф и сделать их льготными, то потребуются дополнительные средства из бюджета — более 20 миллиардов рублей», — уточнила Кротова.

Такое решение трудно воплотить в жизнь, поэтому в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона предложили другое: подписать соглашение с перевозчиками о применении льгот и скидок на их маршрутах и компенсировать им стоимость проезда льготников.

«Ожидаемый эффект для жителей: льготный проезд получат 537 тысяч человек. 402 тысячи — это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, отдельные категории детей. Школьники и студенты — 135 тысяч человек. И любой человек, который пользуется картами „Стрелка“ или „Тройка“, сможет воспользоваться системой лояльности», — подчеркнула Кротова.

Пилотный проект сначала запустят в пяти округах: Чехове, Одинцове, Люберцах, Наро-Фоминске, Ленинском. Он стартует уже 1 августа.