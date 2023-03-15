Подмосковье 15 марта 2023, 18:12 «Стараемся переводить в цифровой вид все услуги». Воробьев — об открытии нового МФЦ в здании школы искусств в Восходе

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МФЦ открыли в здании школы искусств в ЗАТО Восход. Посетителей будут принимать в трех окнах. Также для них будет доступно одно рабочее место для доступа к электронным услугам. Работу офиса проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы стараемся переводить все услуги в цифровой вид, но видим, что МФЦ остаются востребованными. С начала года в этот центр поступило тысячи обращений. И, что приятно, им пользуются не только жители Восхода, но также люди, которые живут рядом — в городских округах Истра и Руза», — отметил губернатор.

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Самыми популярными услугами в Восходе стали регистрация права и кадастровый учет, а также регистрационный учет и регистрация в ЕСИА. Директор МФЦ Дарья Тройкина рассказала, что центр работал с 2014 года, а в новое просторное помещение он переместился в прошлом октябре.

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На втором этаже здания находится школа искусств, где занимаются около 50 детей. Открыть офис МФЦ именно там предложили жители, которые приняли участие в программе инициативного бюджетирования — частичного софинансирования народных проектов. По ней была получена субсидия на конкурсной основе. Как рассказала председатель инициативной группы Елена Сомова, программа позволяет заметно улучшить качество жизни в Подмосковье.

«Мы вдесятером решили воспользоваться это программой — собрали деньги на ремонт здания, где раньше располагался штаб воинской части, и подали заявку. Нам было важно соединить в одном месте все муниципальные услуги и чтобы у деток были комфортные условия для занятия музыкой. Кроме того, скоро к нам переедет еще и почта», — поделилась она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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