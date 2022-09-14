Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года | 360°

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Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года

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Строительство станции скорой помощи продолжают в Ногинске. Она появится на улице 2-яГлуховская в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

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По сообщению Минстроя, готовность станции составила 30%. На объекте трудятся 80 человек и четыре единицы техники. Сейчас они ведут монолитные работы, выкладывают стены и обустраивают коммуникации.

В трехэтажном здании обустроят кабинеты психологической разгрузки, отдыха бригад, учебный класс, зал совещаний и другие помещения. Территорию озеленят и благоустроят.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

Строительство

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