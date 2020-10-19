Станцию Долгопрудная МЦД-1 открыли после реконструкции

«На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории возле станции МЦД-1 „Долгопрудная“. Здесь построен транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, пешеходной зоной и велодорожкой», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в этом году в Подмосковье будут благоустроены территории трех станций МЦД: «Долгопрудная», «Подольск» и «Баковка». Работы по благоустройству станций «Подольск» и «Баковка» планируется завершить в конце ноября.

«Вследствие перехода значительной части сотрудников на удаленную работу число пассажиров МЦД за последние недели значительно снизилось. Но это временное явление. После победы над коронавирусом популярность МЦД будет расти очень быстрыми темпами. Именно поэтому мы ни минуту не приостанавливаем работу по модернизации железнодорожной инфраструктуры», — отметил Сергей Собянин.

Он уточнил, что в 2020 году будет завершено строительство или реконструкция порядка 15 станций на Московском транспортном узле.

На станции Долгопрудная возвели две современные платформы с навесами на всю длину. Они обеспечат защиту пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. Также здесь появился наземный пассажирский вестибюль с 21 турникетом, туалетными комнатами, динамической системой навигации, 8 эскалаторами и 4 лифтами. Общая площадь новой инфраструктуры составляет 6,9 тысячи квадратных метров.

На территории обустроена стоянка для 17 автобусов большого и 17 автобусов малого классов. Появились две стоянки для такси на 10 машиномест, для автомобилистов организованы специальные зоны для посадки и высадки пассажиров на пять мест, парковка на 40 машиномест на Рыночной площади и на 23 машиноместа на Московском шоссе. Также обустроена велодорожка длиной около 500 метров и пешеходная зона.

Станция Долгопрудная МЦД-1 улучшила транспортную доступность для более 150 тысяч жителей области и столицы. По прогнозам, в 2020 году ежесуточный пассажиропоток может достигнуть отметки в 18,3 тысячи человек, а к 2030 году — 33,8 тысячи пассажиров.