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    19 сентября 2020, 15:55

    Пять новых станций появятся на МЦД до конца года

    Анатолий Минкин

    Станции «Ховрино-2» и «Крекшино» появятся на будущих третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) до конца 2020 года. Кроме того, за это же время новую платформу откроют на МЦД-2 в Подольске и сдадут остановочные пункты на станциях «Долгопрудная» и «Баковка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
    Пять новых станций появятся на МЦД до конца года

    Руководитель ведомства Андрей Бочкарев уточнил, что новые станции появятся в районах массового проживания людей, а также около транспортных узлов.

    «Строительство новых станций и остановочных пунктов позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города, связав с другими видами транспорта», — пояснил он.

    Как напомнило ИА НСН, ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Мичуринец». Она войдет в состав МЦД-4. До конца года на этом участке откроются станции «Санино» и «Аминьевская».

    Движение поездов по первым Московский центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. Добраться по ним можно от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций можно перейти в метро, МЦК или на радиальные направления РЖД.

    Всего планируется открытие пяти диаметров. Поезда по МЦД-3 пойдут от Зеленограда до Раменского, по МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, по МЦД-5 от Пушкино до Домодедова.

    Новости SMI.FM