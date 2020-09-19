Пять новых станций появятся на МЦД до конца года

Руководитель ведомства Андрей Бочкарев уточнил, что новые станции появятся в районах массового проживания людей, а также около транспортных узлов.

«Строительство новых станций и остановочных пунктов позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города, связав с другими видами транспорта», — пояснил он.

Как напомнило ИА НСН, ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Мичуринец». Она войдет в состав МЦД-4. До конца года на этом участке откроются станции «Санино» и «Аминьевская».

Движение поездов по первым Московский центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. Добраться по ним можно от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций можно перейти в метро, МЦК или на радиальные направления РЖД.

Всего планируется открытие пяти диаметров. Поезда по МЦД-3 пойдут от Зеленограда до Раменского, по МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, по МЦД-5 от Пушкино до Домодедова.