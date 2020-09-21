Комфортные, безопасные и современные: как устроены поезда на МЦД?

По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 в смешанном режиме с другими электропоездами курсируют «Иволги». В них комфортно и удобно ехать независимо от расстояния, ведь в вагоне предусмотрено практически все, что может понадобиться во время поездки. В дальнейшем все поезда на МЦД планируется заменить на современные «Иволги». В чем главное преимущество этих составов и чем они уже полюбились пассажирам — в материале «360».

Сделано в России: новый уровень комфорта

«Иволга» — это новый, современный поезд, который разработали специально для эксплуатации в городе, а значит, он идеально подходит для МЦД. Особая гордость — 90% отечественных комплектующих. Проектирует и собирает «Иволги» Тверской вагоностроительный завод компании «Трансмашхолдинг». Размер поезда варьируется от пяти до 12 вагонов. Пожалуй, самое масштабное отличие от привычных электричек — отсутствие тамбуров. Сквозной проход комфортнее и удобнее для пассажиров в часы пик.

Источник фото: телеканал «360»

С запуском МЦД-1 и МЦД-2 добраться из одного конца Подмосковья в другой можно без пробок. Например, на маршруте Одинцово — Лобня можно сэкономить как минимум полчаса — на автомобиле добираться придется около двух часов с пробками. Заказ такси обойдется в приличную сумму, но время в пути не сэкономит — выделенных полос на этом участке нет. Поездка на МЦД без пересадок и с комфортом займет менее полутора часов.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

От розеток до «велопарковки»: что есть в «Иволге»?

Поездка по МЦД на «Иволге» — это не только про скорость, но еще и про комфорт. Главные преимущества поезда нового поколения — продуманный интерьер и все необходимые для пассажиров удобства.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Основные «фишки»: система климат-контроля, широкие двери, плавный ход, который возможен благодаря особой системе пневмоподвешивания, часть поручней с «теплым» покрытием — держаться за них безопасно и комфортно в любую погоду.

Мы проводили оценку восприятия после первых месяцев эксплуатации наших электропоездов „Иволга“ на МЦД. Более 95% опрошенных пассажиров дали положительную оценку нашему электропоезду и тем условиям комфорта, которые были созданы в этих поездах. Прежде всего пассажиры отмечали широкие дверные проемы. Еще один важный момент — доступность USB-розеток. Любители активного образа жизни оценили так называемые велопарковки, которые есть в головных вагонах электропоезда. Конечно, мы не забыли о маломобильных пассажирах — для их комфорта также созданы все условия. Александр Лошманов заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг».

Источник фото: телеканал «360»

В «Иволге» также доступен бесплатный городской Wi-Fi, есть информационные табло с указанием времени, маршрута следования и наименованиями ближайших станций.

Источник фото: телеканал «360»

«Иволга» — не просто комфортный электропоезд, он заботится о пассажирах. Еще на этапе создания производители предусмотрели систему обеззараживания воздуха. В поездах установлены специальные бактерицидные амальгамные ультрафиолетовые лампы — аналоги тех, что работают в системе здравоохранения. Они инактивируют до 99% всех микробов и вирусов.

В вагонах дальнего следования мы установили такие системы в 2009 году. В электропоездах, которые курсируют в ближнем пригороде и в самом городе, они появились в 2014 году. На сегодняшний день эта тема стала особенно актуальной. Данная разработка позволяет деактивировать 99,9% всех известных бактерий и вирусов, что важно не только в период сложной эпидемиологической ситуации, но и в обычное время Александр Лошманов заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг».

«Иволга» нравится не только пассажирам, но и операторам подвижного состава. Все потому, что поезд можно трансформировать под текущие потребности — например, адаптировать под пассажиропоток. Конструкционные особенности поезда позволяют увеличивать составность и провозить больше людей при необходимости.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас «Трансмашхолдинг» уже работает над следующей версией «Иволги»: полученный опыт в эксплуатации, отзывы пассажиров, тенденции времени и постоянная работа над совершенствованием продукта позволят представить в скором времени отрасли транспортного машиностроения и пассажирам новый поезд.

Есть два основных направления работы. Первое — это скорость, ее мы увеличиваем до 160 километров в час, второе — это еще большее ускорение, что позволит пассажирам быстрее перемещаться в городском пространстве. Еще сегодня в Тверской агломерации на базе Тверского вагоностроительного завода развивается проект по созданию кластера для транспортного машиностроения. На сегодняшний день в него входят уже порядка 20 предприятий — это более 13 000 человек, список постоянно растет. Могу с уверенностью сказать, что это самый мощный и большой кластер, который включает в себя производство и инжиниринг Александр Лошманов заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг».

Как заявили ранее в Московской мэрии, пассажирское движение по третьему и четвертому Московским диаметрам в столичном регионе будет запущено до 2024 года. По новым маршрутам будут курсировать самые современные городские электропоезда.