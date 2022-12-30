Подмосковье 30 декабря 2022, 14:26 Станция скорой помощи Подмосковья получила 123 автомобиля с начала года

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На станцию скорой помощи Подмосковья поставили 123 автомобиля. В них есть все необходимое медоборудование, среди которого дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, ИВЛ и другая техника.

Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что всего за последние пять лет скорая помощь получила 760 автомобилей.

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«Все мы видим, какая высокая нагрузка ложится на сотрудников скорой. И одна из основных наших задач — развитие областной скорой помощи. Поэтому мы продолжаем ремонтировать посты и подстанции, строим новые объекты, обновляем автопарк», — отметила она.

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Новые авто поступили в подстанции Серпухова, Наро-Фоминска, Балашихи, Сергиева Посада и другие. Их уже начали использовать в работе.

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