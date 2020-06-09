Послы шести стран посетили главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Убранство оценили представители Китая, Индии, Сербии, Беларуси, Вьетнама и Армении. Для прихожан храм еще не открыт. Он распахнет двери 22 июня.

Для каждого посла провели индивидуальную экскурсию, чтобы не создавать толпу. Гостей впечатлили его масштаб и убранство.

«Я восхищен красотой этого собора», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Купола отделали кровельными «картинами» из нержавеющей стали с напылением золотистого оттенка. При этом выбранная палитра из желтого и серебристого цветов придает им сияние благодаря отраженным солнечным лучам.

Вместе с крестом храм возвышается на 95 метров, а колокольня — на 75. Число символизирует количество лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Высота малого купола — 14,18 метра. Бои в годы войны длились 1418 дней и ночей.

Мы уверены, что этот собор станет символом не только вооруженных сил, но и мира Венкатеш Варма Датла Бала чрезвычайный и полномочный посол Индии в России.

Прихожане увидят и арочные восьмиметровые проемы. Кровля сделана из светопрозрачных стеклянных конструкций высокой прочности. А снаружи — архитектурные панели. Они покрыты медью и украшены бронзовыми барельефами.

Задействованные в создании строители, художники и мастера отливки колоколов работали почти круглосуточно.

Сам храм планировали открыть к 9 Мая, но коррективы внесла пандемия коронавируса.

Двери распахнет и новый современный музей «Дорога Памяти», который появится там же. Длина галереи составит 1418 шагов. Посетители смогут увидеть документальные фильмы, которые будут показывать в кинозалах. В экспозицию войдут не только фотографии с историями героев, но и старые письма.