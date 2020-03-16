«Сохраним родные лица Победы». Жители Подмосковья поддержали акцию «Дорога памяти»
Такой архив будет включать в себя не менее 30 миллионов фотографий и записей об участниках событий с 1941 по 1945 год. Первый этап акции — создание именных списков защитников, а следующий — поиск портретов и их идентификация. Проект запустили в Министерстве обороны России по поручению президента.
Новый музей и 1418 шагов памяти
Результатом акции станет открытие нового мультимедийного музея «Дорога Памяти» в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов, символизирующих количество дней и ночей, на протяжении которых продолжались боевые действия. В том же парке к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне возводят главный храм Вооруженных сил России.
Посетители музея в любой день смогут увидеть документальные фильмы, которые будут постоянно показывать в нескольких кинозалах комплекса. В экспозицию войдут и старые письма. Торжественное открытие состоится 9 мая этого года.
Простые действия для вечной истории
Стать участником проекта может любой желающий. Акцию проводят под девизом «Сохраним родные лица Победы». Для передачи в базу данных фотографий и справок запустили портал «Дорога памяти».
Для того, чтобы сведения попали в экспозицию мультимедийного музея, понадобится лишь загрузить материалы на этом сайте. Порядок действий там прост: внести в специальную форму фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения участника войны, а также его фотографию. Вся информация будет привязана к данным, уже размещенным на портале «Память народа».
В случае отсутствия интернет-доступа сведения также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте: 119160, Москва, Большой Знаменский переулок, дом №8/1. Сделать это надо с пометкой «Дорога памяти».
Консультацию можно получить по телефонам: +7 ( 495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.