«Сохраним родные лица Победы». Жители Подмосковья поддержали акцию «Дорога памяти»

Несколько простых шагов позволят подмосковным жителям вместе со всей страной создать единую базу сведений об участниках Великой Отечественной войны. Увековечить имена защищавших родину героев можно благодаря проекту «Дорога памяти».

Такой архив будет включать в себя не менее 30 миллионов фотографий и записей об участниках событий с 1941 по 1945 год. Первый этап акции — создание именных списков защитников, а следующий — поиск портретов и их идентификация. Проект запустили в Министерстве обороны России по поручению президента.

Источник фото: unsplash.com

Новый музей и 1418 шагов памяти

Результатом акции станет открытие нового мультимедийного музея «Дорога Памяти» в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов, символизирующих количество дней и ночей, на протяжении которых продолжались боевые действия. В том же парке к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне возводят главный храм Вооруженных сил России.

Посетители музея в любой день смогут увидеть документальные фильмы, которые будут постоянно показывать в нескольких кинозалах комплекса. В экспозицию войдут и старые письма. Торжественное открытие состоится 9 мая этого года.

Простые действия для вечной истории

Стать участником проекта может любой желающий. Акцию проводят под девизом «Сохраним родные лица Победы». Для передачи в базу данных фотографий и справок запустили портал «Дорога памяти».

Для того, чтобы сведения попали в экспозицию мультимедийного музея, понадобится лишь загрузить материалы на этом сайте. Порядок действий там прост: внести в специальную форму фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения участника войны, а также его фотографию. Вся информация будет привязана к данным, уже размещенным на портале «Память народа».

В случае отсутствия интернет-доступа сведения также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте: 119160, Москва, Большой Знаменский переулок, дом №8/1. Сделать это надо с пометкой «Дорога памяти».

Консультацию можно получить по телефонам: +7 ( 495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.