Главный храм Вооруженных сил России примет прихожан уже 9 мая. Строительство идет круглосуточно

Новый храм откроют в парке «Патриот». Задействованные в создании строители, художники, мастера отливки колоколов и другие специалисты работают круглосуточно.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне свои двери распахнет и новый современный музей «Дорога Памяти», который появится там же.

Купола строящегося храма отделали кровельными «картинами» из нержавеющей стали с напылением золотистого оттенка. При этом выбранная палитра из желтого, золотого и серебристого цветов придаст им сияние благодаря отраженным солнечным лучам.

Стены будут возвышаться на 40 метров. Для их строительства подобрали специальные так называемые леса. Они позволили на высоте, соблюдая меры безопасности, вязать армированный каркас, выставлять геометрически правильно щиты опалубки, закреплять их и принимать бетон.

А как храм будет выглядеть?

В проекте храма предусмотрели две стены-полусферы. На востоке — алтарь, на западе — хоры. Для возведения высоких монолитных стен такого типа создали единственную в своем роде опалубку.

Прихожане увидят и арочные восьмиметровые проемы. Кровля будет сделана из светопрозрачных стеклянных конструкций высокой прочности. Снаружи разместят архитектурные панели, покрытые медью и украшенные бронзовыми барельефами. В таких масштабах подобную технологию применят впервые.

Новый музей и 1418 шагов памяти

Ранее стало известно, что в парке «Патриот» откроют новый мультимедийный музей «Дорога Памяти». Длина галереи составит 1418 шагов, символизирующих количество дней и ночей, на протяжении которых продолжались боевые действия.

Посетители смогут увидеть документальные фильмы, которые будут постоянно показывать в кинозалах комплекса. В экспозицию войдут не только фотографии с историями героев, но и старые письма.