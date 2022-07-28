Стало известно о состоянии пострадавшей девочки при падении штукатурки в детском саду в Боброве
Виолетту, которая серьезнее других пострадала из-за ЧП в детсаду «Бобренок», навестил в больнице глава Ленинского округа Алексей Спасский. Ребенок идет на поправку.
Сейчас девочка вместе с папой находится в стационаре Видновской районной клинической больницы под наблюдением врачей. Вчера ей провели все необходимые обследования и выявили сильный ушиб мягких тканей голени. К счастью, нет ни переломов, ни других повреждений. Девочка в хорошем настроении, ждет выписки.
Еще двое пострадавших детей — девочка и мальчик — после осмотра врачей были отпущены домой. Состояние их здоровья не вызывает опасений.
Все воспитанники детского сада в Боброве были эвакуированы из здания сразу после инцидента. Учреждение закрыто до выяснения обстоятельств, дети переведены в другой корпус.
Вчера в здании работали сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, полиции и Госстройнадзора. Возбуждено уголовное дело.
«Главное — не допустить подобных ситуаций впредь. В других дошкольных учреждениях округа также проведем оперативное обследование, чтобы минимизировать риски», — сообщил Алексей Спасский.