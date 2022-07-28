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    28 июля 2022, 13:44

    Стало известно о состоянии пострадавшей девочки при падении штукатурки в детском саду в Боброве

    Мария Мурашова

    Виолетту, которая серьезнее других пострадала из-за ЧП в детсаду «Бобренок», навестил в больнице глава Ленинского округа Алексей Спасский. Ребенок идет на поправку.

    Стало известно о состоянии пострадавшей девочки при падении штукатурки в детском саду в Боброве

    Сейчас девочка вместе с папой находится в стационаре Видновской районной клинической больницы под наблюдением врачей. Вчера ей провели все необходимые обследования и выявили сильный ушиб мягких тканей голени. К счастью, нет ни переломов, ни других повреждений. Девочка в хорошем настроении, ждет выписки.

    Стало известно о состоянии пострадавшей девочки при падении штукатурки в детском саду в Боброве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Еще двое пострадавших детей — девочка и мальчик — после осмотра врачей были отпущены домой. Состояние их здоровья не вызывает опасений.

    Все воспитанники детского сада в Боброве были эвакуированы из здания сразу после инцидента. Учреждение закрыто до выяснения обстоятельств, дети переведены в другой корпус.

    Вчера в здании работали сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, полиции и Госстройнадзора. Возбуждено уголовное дело.

    «Главное — не допустить подобных ситуаций впредь. В других дошкольных учреждениях округа также проведем оперативное обследование, чтобы минимизировать риски», — сообщил Алексей Спасский.