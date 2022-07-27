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    27 июля 2022, 16:31

    Стали известны подробности обрушения штукатурки в детском саду Ленинского округа

    Три ребенка пострадало в результате обрушения потолка детского сада в Ленинском округе

    Антон Ишбульдин, Дарья Новая

    В детском саду № 27 в поселке Боброво Ленинского городского округа обрушился потолок. Травмы получили три ребенка, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    Стали известны подробности обрушения штукатурки в детском саду Ленинского округа

    Сигнал на пульт дежурных служб поступил в 15:20. Все случилось на Крымской, 33.

    «Частичное обрушение штукатурки, пострадало три ребенка. Двое незначительно — царапины и ушибы, отпущены домой с родителями. Один ребенок отправлен в городскую больницу для проведения рентгена», — рассказал собеседник.

    По его словам, специалисты будут разбираться в причинах обрушения.

    Как давно делали ремонт в заведении — неизвестно. Новый детский сад в следующем году построят в Мытищах. Его смогут посещать до 250 детей.