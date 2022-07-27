Стали известны подробности обрушения штукатурки в детском саду Ленинского округа

В детском саду № 27 в поселке Боброво Ленинского городского округа обрушился потолок. Травмы получили три ребенка, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Сигнал на пульт дежурных служб поступил в 15:20. Все случилось на Крымской, 33.

«Частичное обрушение штукатурки, пострадало три ребенка. Двое незначительно — царапины и ушибы, отпущены домой с родителями. Один ребенок отправлен в городскую больницу для проведения рентгена», — рассказал собеседник.

По его словам, специалисты будут разбираться в причинах обрушения.

Как давно делали ремонт в заведении — неизвестно. Новый детский сад в следующем году построят в Мытищах. Его смогут посещать до 250 детей.