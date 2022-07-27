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    27 июля 2022, 19:45

    Уголовное дело возбудили после обрушения штукатурки в подмосковном детском саду

    СК по Подмосковью возбудил дело после обрушения потолка детского сада в Ленинском округе

    Антон Ишбульдин

    Подмосковные следователи провели проверку после обрушения штукатурки в детском саду поселка Боброво Ленинского городского округа. Трое его воспитанников получили травмы.

    Уголовное дело возбудили после обрушения штукатурки в подмосковном детском саду

    СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    «Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Все случилось днем 27 июля в детском саду № 27 на Крымской улице. С потолка отвалились куски штукатурки. Двое детей получили незначительные травмы, еще одного воспитанника детского садика пришлось госпитализировать.