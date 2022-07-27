Уголовное дело возбудили после обрушения штукатурки в подмосковном детском саду

Подмосковные следователи провели проверку после обрушения штукатурки в детском саду поселка Боброво Ленинского городского округа. Трое его воспитанников получили травмы.

СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось днем 27 июля в детском саду № 27 на Крымской улице. С потолка отвалились куски штукатурки. Двое детей получили незначительные травмы, еще одного воспитанника детского садика пришлось госпитализировать.