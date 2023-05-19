Подмосковье 19 мая 2023, 10:35 Стадион «Труд» в Балашихе откроют после реконструкции в феврале 2024 года Фото: министерство физической культуры и спорта Московской области

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Строительная готовность стадиона «Труд» в Балашихе превысила 72%. Там появится футбольное поле с подогревом, электронное табло и трибуны для болельщиков. Открыть объект планируют в феврале 2024 года.

Как рассказали в Минспорте, стадион был открыт в 1928 году и был включен в программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Там появится современное футбольное поле и бейсбольная площадка для проведения тренировок и соревнований.

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«Открытия стадиона ждут свыше двух тысяч юных спортсменов из Балашихи, которые занимаются бейсболом, футболом, художественной гимнастикой. На обновленном объекте будут обеспечены комфортные условия для каждой секции», — сказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

На территории также появится ФОК с универсальным тренажерным залом, раздевалками, медблоком и другими помещениями. Трибуны смогут вместить 99 человек, а на территорию благоустроят и оборудуют парковкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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