Подмосковье 26 января 2023, 11:29 Сроки внесения изменений в ПЗЗ для застройщиков сократили вдвое в Подмосковье

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Услугу внесения изменений в правила землепользования и застройки оптимизировали в Подмосковье. Благодаря этому сроки принятия решений сократились в два раза. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

ПЗЗ регламентирует зонирование и определяет перспективное использование территории. На основе этого документа принимаются решения по строительству и проектированию. Глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко рассказал, что срок рассмотрения изменений сократился с 35 до 17 рабочих дней. Услугой ежегодно пользуются около 1,5 тысячи раз.

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«Как правило, корректировка ПЗЗ необходима для более эффективного использования правообладателем земельного актива или в случае, когда планы по функциональному назначению будущего объекта изменились», — объяснил он.

Чаще всего за внесением изменений в ПЗЗ обращаются в Мытищах, Серпухове, Клину, Истре и Домодедове. По статистике, около 60% обращений касаются размещения объектов бизнеса.

На портале также заработал сервис, проверяющий участок на наличие зон с особыми условиями использования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он добавил, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков.

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