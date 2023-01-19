Важное 19 января 2023, 12:00 Губернатор Подмосковья поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года

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Подмосковье перевыполнило план по выдаче ключей и компенсаций обманутым дольщикам в прошлом году, а в 2023-м полностью решит этот вопрос. Об этом стало известно на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с силовым блоком.

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За прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

Вы знаете, что есть поручение президента, и наша задача — максимально завершить все мероприятия в 2023 году. Андрей Воробьев

На сегодняшний день в Московской области осталось 16,3 тысячи дольщиков, включая тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп».

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