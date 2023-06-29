Подмосковье 29 июня 2023, 17:56 Сроки размещения фуд-траков сократили в Подмосковье в 10 раз Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сроки заключения договора на размещение мобильных торговых объектов снизились в Подмосковье в 10 раз. Теперь предприниматели могут получить услугу за семь дней.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, для предпринимателей в регионе создают комфортные условия, в том числе сокращают их временные затраты.

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«Если раньше срок оказания услуги по заключению договора составлял 70 дней, то сейчас он сократился до семи дней. На сегодняшний день в Подмосковье заключено порядка 500 договоров с предпринимателями на размещение автолавок, фуд-траков и тележек», — сказал он.

Кроме того, для владельцев бизнеса продлили сроки размещение объектов. Максимальный период, на который можно разместить передвижной торговый объект, составляет 12 месяцев.

На сегодняшний день большинство заявок на размещение таких точек было получено в Коломне, Одинцове, Подольске и Пушкино. Самыми популярными видами торговли стали тележки с мороженым, кукурузой, хот-догами и кофе

Выбрать место для торговли можно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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