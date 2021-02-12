Срок подачи заявок на получение разрешений для охоты изменили в Подмосковье

Срок подачи заявлений на оформление разрешений для охоты изменился в Подмосковье. Соблюдать требования необходимо каждому, кто добывает птиц и животных.

Подать заявления на охоту лимитируемых видов потребуется с 10 по 31 июля, в то время как прежде действовал срок с 1 мая по 30 июня.

Закон приняли на 137-м заседании Мособлдумы. Его участником стал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Предлагается изменить срок подачи заявок на разрешение добычи лимитируемых охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях Московской области Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что предлагают регламентировать и срок подачи заявлений на выдачу разрешений для добычи нелимитируемых видов.

В законе сказано, что заявителям необходимо подать заявки для весенней охоты на пернатую дичь с 1 марта, для летне-осенней и зимней охоты на пернатую дичь — с 1 июля, для добычи пушных животных — с 1 августа, а для охоты на кабана — с 20 мая.

Кроме того, теперь ночные охотники должны надевать одежду со светоотражателями.

Еще для добычи пернатых запретили применять огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, за исключением спортивной охоты в Подмосковье на глухаря, рябчика, тетерева.