Операцию «Выстрел» провели в Шатуре и Орехово-Зуеве. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

По итогам полевого выезда охотинспекции в течение трех дней составлено 22 протокола на нарушителей правил охоты. Из них шесть — на нарушителей, которые открыли сезон раньше положенного срока. Изъято одно нелегальное охотничье ружье Андрей Разин.

Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Подмосковье 8 августа. Инспекторы стали проводить усиленные рейды.

Охотнику необходимо наличие разрешения на добычу, хранение и ношение оружия. Нарушение таких правил может обернуться административной ответственностью.

Кроме того, штраф с конфискацией оружия предусмотрен за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

Андрей Разин уточнил, что в операции задействовали 60 машин повышенной проходимости, квадроциклов и моторных судов. Территории проверяли вместе с полицией и производственными охотинспекторами

В целом активность охотников средняя. Открытие сезона охоты в этом году имеет менее массовый характер, чем обычно Андрей Разин.

Летне-осенний сезон охоты продлится до 15 ноября. Инспекторы будут осуществлять контроль на протяжении всего периода.