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    10 августа 2020, 10:28

    Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    В Подмосковье стартовал сезон охоты на пернатую дичь. Но соблюдение всех правил взяли на строгий контроль. С 7 по 9 августа инспекторы Минсельхозпрода региона провели операцию «Выстрел» и проверили выполнение охотниками принятых норм. Нашли 22 нарушения.
    Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения | Изображение 1

    Операцию «Выстрел» провели в Шатуре и Орехово-Зуеве. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

    По итогам полевого выезда охотинспекции в течение трех дней составлено 22 протокола на нарушителей правил охоты. Из них шесть — на нарушителей, которые открыли сезон раньше положенного срока. Изъято одно нелегальное охотничье ружье

    Андрей Разин.

    Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Подмосковье 8 августа. Инспекторы стали проводить усиленные рейды.

    Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения | Изображение 2

    Охотнику необходимо наличие разрешения на добычу, хранение и ношение оружия. Нарушение таких правил может обернуться административной ответственностью.

    Кроме того, штраф с конфискацией оружия предусмотрен за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

    Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения | Изображение 3

    Андрей Разин уточнил, что в операции задействовали 60 машин повышенной проходимости, квадроциклов и моторных судов. Территории проверяли вместе с полицией и производственными охотинспекторами

    В целом активность охотников средняя. Открытие сезона охоты в этом году имеет менее массовый характер, чем обычно

    Андрей Разин.
    Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения | Изображение 4

    Летне-осенний сезон охоты продлится до 15 ноября. Инспекторы будут осуществлять контроль на протяжении всего периода.

    Новости SMI.FM