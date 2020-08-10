Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту. За три дня нашли 22 нарушения
Операцию «Выстрел» провели в Шатуре и Орехово-Зуеве. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
По итогам полевого выезда охотинспекции в течение трех дней составлено 22 протокола на нарушителей правил охоты. Из них шесть — на нарушителей, которые открыли сезон раньше положенного срока. Изъято одно нелегальное охотничье ружьеАндрей Разин.
Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Подмосковье 8 августа. Инспекторы стали проводить усиленные рейды.
Охотнику необходимо наличие разрешения на добычу, хранение и ношение оружия. Нарушение таких правил может обернуться административной ответственностью.
Кроме того, штраф с конфискацией оружия предусмотрен за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования.
Андрей Разин уточнил, что в операции задействовали 60 машин повышенной проходимости, квадроциклов и моторных судов. Территории проверяли вместе с полицией и производственными охотинспекторами
В целом активность охотников средняя. Открытие сезона охоты в этом году имеет менее массовый характер, чем обычноАндрей Разин.
Летне-осенний сезон охоты продлится до 15 ноября. Инспекторы будут осуществлять контроль на протяжении всего периода.