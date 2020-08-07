Сезон охоты на пернатую дичь откроют 8 августа в Подмосковье. Он продлится до середины ноября
В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичьАндрей Разин.
По его словам, сегодня в Подмосковье зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно столько же человек приезжают в область из столицы.
«В первые выходные охоты в угодья региона выбираются до 50 тысяч человек», — отметил Андрей Разин.
Он подчеркнул, что инспекторы уже готовы проконтролировать охоту. Необходимо наличие разрешения на добычу, путевки. Их можно получить в 64 охотничьих хозяйствах Подмосковья.
Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в деньАндрей Разин.
Например, глухарь и тетерев — одна особь за сезон на каждое угодье, серая куропатка и рябчик — две, вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь — пять, а болотно-луговая и перепел — по десять в сутки на одного охотника.
Кроме того, о необходимости соблюдать правила напомнили в государственном охотничьем надзоре области. Там отметили важность всех установленных норм, в том числе по пожарной безопасности.