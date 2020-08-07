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    07 августа 2020, 13:46

    Сезон охоты на пернатую дичь откроют 8 августа в Подмосковье. Он продлится до середины ноября

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Сезон охоты на пернатую дичь в Подмосковье начнется с 8 августа. Его откроют по правилам Минприроды России. Но за этим будут следить. Инспекторы проверят наличие охотничьего билета, разрешение на оружие и добычу.
    Сезон охоты на пернатую дичь откроют 8 августа в Подмосковье. Он продлится до середины ноября

    В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

    Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичь

    Андрей Разин.

    По его словам, сегодня в Подмосковье зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно столько же человек приезжают в область из столицы.

    «В первые выходные охоты в угодья региона выбираются до 50 тысяч человек», — отметил Андрей Разин.

    Он подчеркнул, что инспекторы уже готовы проконтролировать охоту. Необходимо наличие разрешения на добычу, путевки. Их можно получить в 64 охотничьих хозяйствах Подмосковья.

    Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день

    Андрей Разин.

    Например, глухарь и тетерев — одна особь за сезон на каждое угодье, серая куропатка и рябчик — две, вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь — пять, а болотно-луговая и перепел — по десять в сутки на одного охотника.

    Кроме того, о необходимости соблюдать правила напомнили в государственном охотничьем надзоре области. Там отметили важность всех установленных норм, в том числе по пожарной безопасности.

    Новости SMI.FM