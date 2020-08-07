Сезон охоты на пернатую дичь откроют 8 августа в Подмосковье. Он продлится до середины ноября

Сезон охоты на пернатую дичь в Подмосковье начнется с 8 августа. Его откроют по правилам Минприроды России. Но за этим будут следить. Инспекторы проверят наличие охотничьего билета, разрешение на оружие и добычу.

В подмосковных охотничьих угодьях это самый массовый сезон. Он продлится до 15 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

Со второй субботы августа открываем летне-осенний сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую, полевую и степную дичь Андрей Разин.

По его словам, сегодня в Подмосковье зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно столько же человек приезжают в область из столицы.

«В первые выходные охоты в угодья региона выбираются до 50 тысяч человек», — отметил Андрей Разин.

Он подчеркнул, что инспекторы уже готовы проконтролировать охоту. Необходимо наличие разрешения на добычу, путевки. Их можно получить в 64 охотничьих хозяйствах Подмосковья.

Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день Андрей Разин.

Например, глухарь и тетерев — одна особь за сезон на каждое угодье, серая куропатка и рябчик — две, вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь — пять, а болотно-луговая и перепел — по десять в сутки на одного охотника.

Кроме того, о необходимости соблюдать правила напомнили в государственном охотничьем надзоре области. Там отметили важность всех установленных норм, в том числе по пожарной безопасности.