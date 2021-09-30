Средства от реализации «Добрых крышечек» направят на покупку реабилитационной техники для детей

Крупную партию пластиковых крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки» отгрузят с крупнейшего в Европе комплекса переработки отходов «Восток». Как рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья, вырученных средств от реализации вторсырья хватит, чтобы полностью закрыть сбор на приобретение реабилитационной техники для одного ребенка.

Жители Подмосковья могут сдать собранные крышки в любой контейнер для вторсырья на территории обслуживания группы «ЭкоЛайн». Их обязательно поместить в закрытую пятилитровую бутылку из-под воды — только так они доедут до переработки.

Проект «Добрые крышечки» был запущен 5 лет назад. За это время было собрано 425 тонн крышек, около 75 тонн прошло через предприятие «ЭкоЛайн». На вырученные от реализации вторсырья деньги были куплены коляски, вертикализаторы, спецсредства передвижения для 52 детей.

«Тысячи жителей Московской области приняли участие в данном проекте. Я выражаю благодарность за их огромный вклад. География расширилась, программа работает не только в четырех округах Москвы, но и в 9 муниципалитетах Подмосковья», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Ранее сообщалось, что 7-летняя школьница из Подмосковья со СМА подала заявку на международную экологическую премию.