Школьница из Подмосковья со СМА подала заявку на экологическую премию

Жительнице Одинцова Маше Гутовой — семь, она устроила в своей квартире перевалочный пункт для пластиковых крышечек, которые потом вместе с мамой отвозит на переработку. Несмотря на то, что у Маши спинальная мышечная атрофия, лучезарная девочка мечтает о спасении планеты.

Юная экоактивистка в свои семь участвует в международной премии «Экология — дело каждого». Ее проводит Росприроднадзор. Мы надеемся, что дети покажут взрослым, как необходимо себя вести в области экологии, а взрослые этот воспримут и будут вести себя более осознанно, это будет такой стимул к действию Светлана Радионова руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Источник фото: телеканал «360» Маша уверена, что жюри оценит ее старания. Смотрите подробности — в сюжете «360».