29 сентября 2021, 23:07
Школьница из Подмосковья со СМА подала заявку на экологическую премию
Жительнице Одинцова Маше Гутовой — семь, она устроила в своей квартире перевалочный пункт для пластиковых крышечек, которые потом вместе с мамой отвозит на переработку. Несмотря на то, что у Маши спинальная мышечная атрофия, лучезарная девочка мечтает о спасении планеты.
Юная экоактивистка в свои семь участвует в международной премии «Экология — дело каждого». Ее проводит Росприроднадзор.
Мы надеемся, что дети покажут взрослым, как необходимо себя вести в области экологии, а взрослые этот воспримут и будут вести себя более осознанно, это будет такой стимул к действию
Светлана Радионоваруководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Источник фото: телеканал «360»
Маша уверена, что жюри оценит ее старания. Смотрите подробности — в сюжете «360».