Названа средняя стоимость пасхального набора в Подмосковье

Пасхальные наборы, включающие в себя куличи, творог, яйца, сметану, пищевые красители и другие продукты, в магазинах Подмосковья можно купить в среднем за 500-700 рублей. Регион уже подготовился к Пасхе и майским праздникам.

Все необходимые для праздничного стола продукты уже есть в подмосковных магазинах. Об этом РИАМО рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Уже сейчас в магазинах торговых сетей можно увидеть места продажи пасхальных товаров, а именно организованные тематические стойки, палетную выкладку пасхальных куличей Сергей Воскресенский.

Ранее Воскресенский рассказал, что все пасхальные ярмарки в Подмосковье организуют с 26 апреля по 2 мая. Их проведут в 15 городских округах.

Жители увидят широкий ассортимент фермерских товаров и продукции из храмов Подмосковья. Традиционно приобрести можно будет куличи и яйца, монастырские пироги, церковную утварь.