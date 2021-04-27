Пасхальная ярмарка с мастер-классами начнется 28 апреля в Одинцове

Пасхальную ярмарку откроют 28 апреля в Одинцове. Там жители найдут фермерские продукты, в том числе яйца, пироги и куличи. Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. Он подчеркнул, что посетителей ждут развлекательные программы.

На ярмарке развернут свыше 15 торговых точек. Покупателям предложат продукцию фермеров, бижутерию ручной работы и не только.

Праздничные мероприятия пройдут на центральной площади перед администрацией Одинцова. Эта ярмарка продлится до 1 мая включительно.

Ранее Воскресенский рассказал, что все пасхальные ярмарки в Подмосковье пройдут с 26 апреля по 2 мая. Их проведут в 15 городских округах.