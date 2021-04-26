Пасхальные ярмарки в Подмосковье пройдут с 26 апреля по 2 мая

В Подмосковье пройдет 16 пасхальных ярмарок. Жители смогут посетить их с 26 апреля по 2 мая.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что первые ярмарки заработали в Дмитрове, Пушкино, Ступине, Фрязине и Красногорске.

Ярмарки состоятся в 15 городских округах. Они уже начали свою работу в пяти местах Сергей Воскресенский.

Жители увидят широкий ассортимент фермерских товаров и продукции из храмов Подмосковья. Традиционно приобрести можно будет куличи и яйца, монастырские пироги, церковную утварь.

Вместе с тем на площадках выступят народные музыкальные коллективы. Гости смогут присоединиться к мастер-классам и анимационным программам.

В течение недели такие ярмарки организуют в Волоколамске, Одинцове, Рузе, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Красногорске, Луховицах, Шатуре и Электростали.

Ранее мы рассказали о том, как пройдет Пасха в этом году.